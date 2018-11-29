В Ленобласти появятся спортивные площадки для инвалидов

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-29T12:46:15+03:00

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Спортивные площадки для людей, ограниченных в физических возможностях, скоро появятся в Ленинградской области. Первые комплексы, адаптированные для инвалидов, установят у центров социального обслуживания во Всеволожске, Гатчине и Тихвине, а также в реабилитационном центре для подростков «Дельфиненок» в Тосно и Приозерском детском доме-интернате.

– В Ленинградской области людям с ограниченными возможностями уделяется повышенное внимание, и мы стараемся не только оказывать им необходимую медицинскую помощь, но и помогаем получать профессию, создаем для них рабочие места и планомерно расширяем безбарьерную среду, в том числе путем строительства спортивных площадок со специальными тренажерами, – отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Площадки отечественного производства расставят по области в ближайшие два года. В числе особого спортивного оборудования – рукоходы для занятий в инвалидном кресле, велосипеды для рук, детские тренажеры «Мячи в радуге», горки для ходьбы, качели, тяговые тренажеры.

Чтобы оборудовать одну площадку, нужно от пятисот до восьмисот тысяч рублей, в зависимости от оснащения. Строить спорткомплексы будут на бюджетные средства, без привлечения инвесторов.