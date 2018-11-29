Когда школа – второй дом

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-29T15:11:33+03:00

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Жилой комплекс «Юнтолово» – современный строящийся микрорайон на севере Петербурга, рассчитанный на 70 тысяч человек. Планируется, что общая площадь зданий превысит два миллиона квадратных метров. Из них 270 тысяч «квадратов» уже сданы, и первые жильцы заселились в свои квартиры. Сейчас в районе активно развивается инфраструктура: открываются магазины, кафе, бесперебойно курсирует общественный транспорт, а 1 сентября двери распахнула новая школа.

«НУЖНО ВСЕ ПРОДУМАТЬ»

Школа № 428 стала первым общеобразовательным учреждением, открывшимся в ЖК «Юнтолово». Как признаются ученики, на торжественную линейку они шли полные ожиданий и надежд. Современное уютное здание, построенное по индивидуальному архитектурному проекту, тепло приняло ребятишек. Вот уже три месяца дети с удовольствием прибегают на уроки.

Проверить, как грызется гранит наук в новых стенах, приехал председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Мы всегда призываем строителей: прежде чем возводить жилье, нужно продумать, где строить детские сады, школы, поликлиники. Застройщик – компания «Главстрой Санкт-Петербург», действительно, много делает для улучшения ситуации с социальными объектами, - отметил спикер парламента.

Вместе с генеральным директором компании-застройщика Александром Лелиным и директором школы Ольгой Топехиной Вячеслав Макаров отправился на экскурсию по учебному заведению.

БАССЕЙН, ПЛАНЕТАРИЙ И РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Первой остановкой делегации стал спортивный зал. Здесь есть все, чтобы привить ребятне любовь к физкультуре и здоровом образу жизни: баскетбольные кольца, гимнастические снаряды и даже табло для счета, чтобы было проще следить за баталиями на площадке.

Следом гости заглянули в помещение с бассейнами. Их в школе, как оказалось, два. Маленький, глубиной чуть больше полуметра, для тех, кто только учится держаться на воде. И большой, 25 метров в длину и 1,6 в глубину, - для уверенных пловцов.

Такому бассейну позавидует каждый.Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Помещение оборудовано автоматической системой проветривания, поддерживается комфортная температура, вода очищается с помощью безопасных установок, - объясняет директор Ольга Тапехина. - Во время уроков у нас предусмотрен один час плавания в неделю. Кроме того, у школьников есть возможность тренироваться во внеурочное время.

Также в школе № 428 есть маленький планетарий, медпункт, библиотека и просторный актовый зал. Совсем недавно в нем прошел праздничный концерт, который воспитанники посвятили своим мамам. Для занятий на свежем воздухе организована спортивная зона, включающая футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Рядом расположены беговые дорожки с мягким покрытием, площадки для настольного тенниса и даже полоса препятствий.

- В здании три этажа. Согласно проекту, старшая и средняя школа учатся в отдельном крыле от младшей. Это повышает качество образовательного процесса, - отмечает Ольга Топехина. - Помимо уроков для детей ведутся дополнительные занятия. Проходят кружки и секции. Ученики с удовольствием занимаются спортом, вокалом и хореографией. Также у нас есть резьба по дереву, лепка и изо-студия. Для всего хватает места.

Сейчас в школе за партами сидят 428 учеников - с 1 по 8 класс. Однако проектная мощность учебного заведения почти в два раза больше. Здание построено по самым высоким требованиям: просторные классы, широкие светлые коридоры, большая столовая. Обучаться в нем с комфортом могут 825 человек.

Помимо школы делегация побывала в детских садах ЖК «Юнтолово». Один из них уже открыт, и его посещают 140 воспитанников. Еще одно учреждение для малышей достроят через несколько месяцев. Всего на территории микрорайона возведут девять школ и 18 дошкольных учреждений.

После уроков ребятишки гуляют на игровой площадке, построенной на территории школы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Также Вячеслав Макаров осмотрел жилой комплекс «Северная долина» в Выборгском районе города. Председатель Законодательного собрания оценил уже построенные социальные объекты, в числе которых пять детских садов на 1040 мест и две школы на1950 учащихся. До 2021 года застройщик планирует сдать еще пять общеобразовательных учреждений и пять садиков.