Сирота с острым аппендицитом сбежала из больницы в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-29T16:45:07+03:00

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Из Детской больницы № 5 имени Филатова утром 28 ноября сбежала 15-летняя девочка. Подростка доставили накануне ночью с приступом острого аппендицита. Куда отправилась беглянка в таком тяжелом состоянии, не известно.

- В полицию обратились сотрудники Детской больницы № 5, которые рассказали, что у них сбежала юная пациентка, - пояснили в правоохранительных органах Петербурга. – В медицинское учреждение 15-летнюю беглянку госпитализировали из детского дома на Заневском проспекте.

Когда пациентку ночью 27 ноября доставили в больницу, врачи диагностировали у нее острый аппендицит и правостороннюю почечную колику. Позже медики оценили ее состояние как удовлетворительное. В среду, 28 ноября, около 10:30 утра персонал больницы обнаружил, что 15-летняя сирота самовольно ушла. Поисками подростка занимается полиция Красногвардейского района Петербурга. Куда могла направиться девочка в такое морозное время года, не известно.