2018-11-29T18:59:49+03:00
Общество

Улицы Петербурга украсят 66 новогодних елок

Это на 20% больше, чем в прошлом 2017 году
Лилия КОЗЛОВА
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Улицы Петербурга украсят 66 новогодних елокУлицы Петербурга украсят 66 новогодних елокФото: Олег ЗОЛОТО
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Новогодние праздники в Петербурге будут проводиться с особым размахом. Улицы Северной столицы уже сейчас превращаются в зимнюю сказку: появляются украшения, гирлянды, подсветки зданий и мостов. В этом году правительство города решило увеличить количество искусственных елок на 20% по отношению к прошлому, поэтому 66 нарядных красавиц будут радовать жителей города и создавать праздничное настроение.

- Работы по праздничному оформлению Петербурга к новогодним праздникам начались 10 ноября. До 20 декабря город должен быть полностью украшен, - говорится на официальном портале администрации Северной столицы.

Помимо прекрасных елей новогоднее настроение жителям и гостям Петербурга будет создавать праздничная подсветка мостов, набережных и площадей, а также пешеходных улиц в центре города. Многих удивит необычная проекция иконы Казанской Божией Матери на купол Казанского собора. Не обойдут стороной и спальные районы Петербурга. Например, одна из новогодних елок появится у станции метро «Академическая». По традиции «принимать» праздничное оформление будут воспитанники детских домов.

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