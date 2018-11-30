С декабря «Пулково» вводит новые правила подъезда автомобилей к терминалу

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-30T15:54:07+03:00

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Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» с 3 декабря вводит новую систему подъезда автомобилей к центральному пассажирскому терминалу. Таксисты, встречающие и провожающие смогут как и раньше заезжать на территорию зоны отправления и прибытия на 15 минут, однако сделать это бесплатно второй раз можно будет не ранее, чем через 30 минут.

- Ограничение времени для повторного бесплатного въезда на территорию привокзальной площади направлено на борьбу с нарушителями, - пояснил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Денис Павшинский. – Несмотря на запреты и запрещающие знаки, зона у терминала постоянно переполнена такси, которые паркуются на проезжей части, стараясь привлечь пассажиров, выходящих из аэропорта. Кроме того, что это создает заторы, так еще случаются и ДТП.

Парковка на территории зоны отправления и прибытия запрещена. Автомобилисты могут проводить там в ожидании не более 15 минут бесплатно. В случае превышения лимита времени, водители будут вынуждены платить по заградительным тарифам. Также, если автомобиль заедет на территорию аэропорта снова ранее, чем через полчаса, то это обойдется шоферу в 700 рублей.