2018-11-30T17:20:41+03:00
Общество

Санкт-Петербург – лучшее место для встречи зимы

Северная столица стала топовым туристическим направлением первых декабрьских выходных
Лилия КОЗЛОВА
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Санкт-Петербург – лучшее место для встречи зимыСанкт-Петербург – лучшее место для встречи зимыФото: Олег ЗОЛОТО
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Так совпало, что первые зимние дни выпадают на выходные. В это время больше всего хочется порадоваться наступлению снежной погоды, погулять по улицам, которые постепенно приобретают праздничный, новогодний вид и провести время с пользой. И именно Санкт-Петербург – лучшее для этого место.

- Санкт-Петербург стал лучшим туристическим направлением для встречи зимы, - сообщает аналитические агентство ТурСтат. – Мы составили рейтинг городов, проанализировав уникальность и популярность праздничных мероприятий и фестивалей по всей России, которые будут проходить 1 и 2 декабря.

В первые зимние выходные петербуржцы и гости города смогут посетить IV фестиваль «Мир пряника». С одиннадцати часов утра и до восьми вечера 1 и 2 декабря на втором этаже в Гостином Дворе посетители смогут увидеть, попробовать и купить самые разнообразные и известные пряники со всей России. Тульский, вязовский, покровский, древнерусский, петербугский печатный пряники, авторские расписные вырезные – это всего лишь малая часть того, что будет представлено на фестивале.

Также на мероприятии 80 мастеров пряничного дела из самых разных уголков страны построят удивительный Пряничный город. А для желающих самостоятельно попробовать себя в кондитерском деле на ярмарке будут продаваться специальные скалки, формочки и специи.

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