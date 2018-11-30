Стало известно имя "Петербургской красавицы 2018"

30 Нояб. 22:44 2018-11-30T22:46:15+03:00

И самой красивой девушки по версии читателей "Комсомольской правды в Петербурге"

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Финал конкурса красоты "Петербургская красавица-2018", в котором прияли участие красотки из Северной столицы и Ленинградской области, прошел в пятницу, 30 ноября, во Дворце "Олимпия".

Принять участие в конкурсе могли все желающие от 17 до 32 лет, если, конечно, фигура позволяет. Победить надеялась каждая участница. Ведь главная "Петербургская красавица 2018" не только получит корону и титул "Посол Красоты", но и будет представлять город на благотворительных, общественных и деловых мероприятиях.

Всего на сцену "Олимпии" в этот вечер вышли 18 красавиц-финалисток. Девушки как на подбор. Все прекрасные, стройные, в великолепных нарядах и с обворожительными улыбками. Жюри, среди которого были актеры Сергей Рост и Андрей Носков, генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин и прошлая "Петербургская красавица", было очень нелегко.

В итоге главной "Петербургской красавицей" в 2018 году сегодня назвали Марину Карпунину. А читатели "Комсомольской правды" выбрали свою победительницу. Голосование проходило на нашем сайте Spb.kp.ru. Девушка, набравшая больше всех "лайков" - Мария Каменева. Поздравляем красавиц!