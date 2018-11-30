Главный синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в декабре

30 Нояб. 23:57 2018-11-30T23:57:31+03:00

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Вот и закончилась осень. И хотя снега в Петербурге еще нет, впрочем, как обычно в это время, но зима официально стартовала. Причем, по словам специалистов, начало декабря будет по-настоящему зимним.

- Температура воздуха будет близкой к климатической норме, на 0,5-1 градус выше. Для Петербурга норма месяца - это минус 4-6 градуса. Осадков не оченьмного, но и они тоже приблизятся к норме, составят от нее 50-90%. Сама норма составляет 51 миллиметр. именно столько обычно выпадает в декабре, - цитируют "Невские новости" главного синоптика Александра Колесова.

А вот в середине декабря холода придут посерьезнее. Днем столбик термометра может опуститься до морозных минус 11 градусов, а ночью -и вовсе до минус 15-17. Вторая половина декабря будет теплее. И ближе к Новому году термометры будут показывать до плюс 4.

Что касается осадков, то чаще будет идти не снег, а снег с дождем, в результате чего на дорогах - гололедица. Автомобилистам придется быть особенно внимательными.