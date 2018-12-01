Матвиенко приняла участие в заседании попечительского совета Центра имени Алмазова

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-01T09:58:55+03:00

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Петербургский центр имени Алмазова - одно из ведущих медучреждений не только в Северной столице, но и в России. Здесь делают сложнейшие операции, спасают недоношенных младенцев и просто помогают тысячам людей сохранить здоровье. Как будет развиваться Центр в дальнейшем – на заседании попечительского совета рассказали спикеру СовФеда Валентине Матвиенко.

- В современном мире здравоохранение является по-настоящему стратегической задачей для любой страны, - приводит слова главы верхней палаты парламента пресс-служба Совета Федерации.

Основой для программы развития Центра имени Алмазова, должен стать федеральный проект «Здравоохранение» в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям: лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, детское здравоохранение, подготовка медицинских кадров, использование информационных технологий.

Также, как научно-исследовательский центр НИИ имени Алмазова может помочь в решении задач по развитию инновационных технологий и экспорту медицинских услуг. Это произойдет в рамках нацпроекта «Наука».