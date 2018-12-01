Вице-губернатор Петербурга Кириллов примет участие в жеребьевке чемпионата Европы по футболу-2020

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-01T10:19:17+03:00

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Петербург и Ирландия намерены дружить сильнее и стать ближе. В экономическом, культурном и научном смысле. Этому посвящен визит вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова в Дублин. Но так сложилось, что там же, 2 декабря, пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу-2020, игры которого пройдут и в Петербурге. Участие в ней примет и представитель Смольного.

- Делегация правительства проведет несколько рабочих встреч в течение трех дней, а 2 декабря посетит церемонию жеребьевки UEFA ЕВРО-2020, - сообщает пресс-служба петербургской администрации.

Но важное футбольное мероприятие состоится только в последний день визита, а до этого Владимир Кириллов уже встретился с министром по высшему образованию Ирландии.

- Мы придаем большое значение укреплению контактов в сфере науки и высшей школы. Ежегодно в июне в рамках Дней Ирландии проходят российско-ирландские конференции с участием петербургских и ирландских ученых, - подчеркнул вице-губернатор.

В планах делегации также значатся переговоры с представителями деловых кругов Ирландии и лорд-мэром города Корка Миком Финном.