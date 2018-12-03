СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-03T12:10:19+03:00

В Пулково с рейса Петербург-Москва сняли 20-летнего дебошира из Нижнего Тагила. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Молодой человек был в явном подпитии, и выводить его из самолета пришлось сотрудникам транспортной полиции

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С неприятного инцидента начался рядовой полет для пассажиров рейса Петербург-Москва. Еще до взлета в салоне начал дебоширить молодой человек, которого пришлось выводить из самолета сотрудникам полиции.

- Нарушителем порядка оказался 20-летний житель Нижнего Тагила, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному Федеральному округу.

Молодой мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские отметили, что нижнетагилец шатался, а при ходьбе у него заплетались ноги. Добровольно выходить из самолета он тоже не хотел, поэтому после короткого сопротивления стражам порядка, оказался в камере линейного отделения по аэропорту Пулково.

Сейчас в отношении нарушителя порядка возбуждено административное дело за появление в общественном месте в пьяном состоянии.