2018-12-03T13:36:12+03:00
Происшествия

У фитнесс-центра на «Старой деревне» сгорела машина

Пылающий «каблук» одного из строительных супермаркетов заметили пришедшие в ТРК «Гулливер» горожане [видео]
Петр КИБЕР
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У фитнесс-центра на «Старой деревне» сгорела машина. Фото: vk.com/spb_todayУ фитнесс-центра на «Старой деревне» сгорела машина. Фото: vk.com/spb_today
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Неожиданное огненное «шоу» увидели сегодня петербуржцы, оказавшиеся рядом с торговым центром около «Гулливер» около метро «Старая деревня». Прямо посреди дороги, у поворота на парковку фитнесс-центра сгорел грузовой «каблук».

- Машина вспыхнула на проезде, который ведет от Торфяной дороги к корпусам ТЦ и завода «Таурас-Феникс», - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели инцидента говорят, что водитель или куда-то отошел, или же убежал на большое расстояние от машины, потому что его не было видно рядом с автомобилем. Тушить «каблук» тоже никто не пытался.

На видеозаписи, снятой очевидцами, хорошо заметно, как огонь полыхает внутри иномарки и как вылетает от бушующего пламени боковое стекло двери машины. В это же время автовладельцы отгоняют своих «железных коней» подальше от места пожара. Кто-то позвонил «01».

У торгового центра "Гулливер" на "Старой деревне" в Петербурге сгорела машина.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Уже через несколько минут прибыли бойцы МЧС, которые погасили пламя, однако от сгоревшей иномарки почти ничего не сталось.

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