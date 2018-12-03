Женщина отправится в колонию за продажу своего новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-03T15:22:33+03:00

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В Петербурге гражданка республики Узбекистан отправится в тюрьму за то, что пыталась продать своего только что рожденного ребенка. За свою кровиночку женщина рассчитывала получить около 270 тысяч рублей, однако вместо этого стала фигуранткой уголовного дела за торговлю малышом.

- Суд установил, что до 12 сентября 2018 года женщина, имея на руках грудного ребенка, поняла, что не желает его воспитывать, и не имеет на это материальных возможностей, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Малышу было всего шесть дней от рождения, когда мать решила его продать и нашла женщину, согласную заплатить за ребенка. Встретившись с ней у парадной дома 12 по улице Кораблестроителей, обвиняемая отдала незнакомке свое чадо и получила за это деньги.

- За продажу новорожденного мать получила пять тысяч рублей и 270 тысяч рублей, которые оказались муляжом, так как в роли покупательницы выступила сотрудница правоохранительных органов, принимающая участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

На суде женщина свою вину признала и раскаялась. В колонии нерадивая мать проведет 3 года и 8 месяцев.