Гололед и мокрый снег: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти с 4 по 6 декабря

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-03T19:17:02+03:00

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Первая зимняя неделя в Ленинградской области начнется не с самой благоприятной погоды. Несмотря на то, что в воскресение, 2 декабря, выпал мягкий и пушистый снег, со вторника все несколько изменится. В ночь на 4 декабря будет еще морозно, 2-7 градусов мороза, но днем потеплеет до минус 3 градусов, а в некоторых районах региона возможно даже до плюс 2 градусов по Цельсия.

- С 4 по 6 декабря на территории Ленобласти ожидается снег и дождь. Местами образуется гололед, а со среды по четверг в прибрежных районах усилится ветер до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой МЧС рекомендует автомобилистам быть внимательнее на дорогах, так как из-за гололедицы повышается вероятность ДТП. Из-за налипания мокрого снега, есть вероятность обрыва проводов. В связи с этим жителям области стоит подготовиться к возможному нарушению энергоснабжения. Кроме того, лучше не ходить под неустойчивой кровлей домов и деревьями, так как мокрый снег может неожиданно свалиться на голову.