2018-12-04T07:52:43+03:00
Общество

Прогноз погоды на 4 декабря в Петербурге: Мокрый снег и около ноля

Во вторник вместе с шапками и шарфами петербуржцам может пригодиться зонтик
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на 4 декабря в Петербурге: Мокрый снег и около ноля.Прогноз погоды на 4 декабря в Петербурге: Мокрый снег и около ноля.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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У природы нет плохой погоды – это у людей есть плохая одежда, в которой холодно и неуютно. Впрочем, после пушистого снега, который выпал в Петербурге накануне, возвращаться в слякоть очень не хочется. Но придется. Во вторник в северной столице будет сыро и неприятно.

- 4 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег, днем с дождем. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура составит от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление понизится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

При этом метеорологи напоминают петербургским автомобилистам, что на дорогах возможен гололед и налипание мокрого снега на машины. В таких условиях надо строго соблюдать скоростной режим и стоит увеличить дистанцию до соседей по пробке, которые наверняка образуются из-за плохой видимости. Утренняя метель в городе уже есть.

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