В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-04T10:41:02+03:00

Директор учебного заведения оказалась против инициативы, но в Смольном вступились за старшеклассника

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Громкий скандал разгорается в петербургском образовании. Ученик 10 класса создал профсоюз учеников, а ему пригрозили отчислением. Противостояние директора школы номер 622 и юноши вышло на городской уровень. К обсуждению необычной ситуации подключились и в Смольном.

- Если деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, права других детей на получение образования - он может создавать общественную организацию, - сообщили ТАСС в петербургском комитете по образованию.

А ведь история началась с того, что 16-летний парень всего лишь сходил на лекцию о независимых профсоюзах, загорелся идеей и решил воплотить ее в своем учебном заведении. Парень хотел ограничить число контрольных работ в день – не больше трех и снять ограничения на внешний вид учащихся. К нему быстро присоединились около 170 единомышленников.

Директор не поняла такой гражданской активности и пригрозила исключить парня из школы. Пока ситуация с противостоянием зашла в тупик.

Корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» выехал на место событий. В ближайшее время «КП» расскажет о развитии истории.