Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-04T13:06:38+03:00

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Проблема со строительством подземки в Петербурге окончательно «допекла» Смольный и он решил взять под контроль компанию, являющуюся монополистом на этом рынке. Как заявил врио губернатора Александр Беглов, город выкупит часть акций «Метростроя», чтобы довести свою долю до контрольной.

- Петербург должен иметь контрольный пакет акций, чтобы управлять ситуацией, - приводит слова градоначальника пресс-служба городской администрации.

По мнению врио губернатора, это поможет стабильно развивать метрополитен и строить новые станции без срывов.

Напомним, что после проблем со сдачей Фрунзенского радиуса, вице-губернатор Игорь Албин резко раскритиковал «Метрострой» и заявил, что город будет создавать ему конкурента. Вероятно угроза была нужны для того, чтобы владельцы акций не упорствовали при продаже их городу.

Напомним, что сейчас у Петербурга 46 процентов «Метростроя», а в ближайшем будущем ее доведут до 51 процента.