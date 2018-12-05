2018-12-05T09:26:13+03:00
Происшествия

Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге

На лице и теле мальчика были синяки и ссадины
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в ПетербургеПодросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в ПетербургеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Около 8:40 часов утра накануне, 4 декабря, в полицию Василеостровского района Северной столицы из НИИ скорой помощи поступило жуткое сообщение. На больничной койке врачи пытались привести в сознание 14-летнего мальчика, который отравился, вероятно, пытаясь кайфануть.

- Подросток поступил с диагнозом: острое отравление неизвестным психотропным наркотиком, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.

Бригада медиков забрала 14-летнего школьника из одной из парадных дома № 37 корпус 1 по улице Кораблестроителей. Кто вызвал скорую, не уточняется. Находился ли с подростком кто-либо еще до момента прибытия врачей, тоже не известно.

Мальчика поместили в токсикологическое отделение. Отмечается, что он находится в состоянии средней тяжести. Помимо отравления наркотиком, на его лице и теле были обнаружены ушибы и ссадины. Откуда они взяли, не известно. Вполне возможно, что подросток подрался или же нанес их себе сам, пока находился в неадекватном состоянии. Правоохранительные органы проведут проверку всей этой ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге сняли с рейсов двадцать маршруток после проверок
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму