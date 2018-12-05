2018-12-05T09:26:13+03:00
Происшествия

Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге

На лице и теле мальчика были синяки и ссадины
Лилия КОЗЛОВА
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Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в ПетербургеПодросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в ПетербургеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Около 8:40 часов утра накануне, 4 декабря, в полицию Василеостровского района Северной столицы из НИИ скорой помощи поступило жуткое сообщение. На больничной койке врачи пытались привести в сознание 14-летнего мальчика, который отравился, вероятно, пытаясь кайфануть.

- Подросток поступил с диагнозом: острое отравление неизвестным психотропным наркотиком, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.

Бригада медиков забрала 14-летнего школьника из одной из парадных дома № 37 корпус 1 по улице Кораблестроителей. Кто вызвал скорую, не уточняется. Находился ли с подростком кто-либо еще до момента прибытия врачей, тоже не известно.

Мальчика поместили в токсикологическое отделение. Отмечается, что он находится в состоянии средней тяжести. Помимо отравления наркотиком, на его лице и теле были обнаружены ушибы и ссадины. Откуда они взяли, не известно. Вполне возможно, что подросток подрался или же нанес их себе сам, пока находился в неадекватном состоянии. Правоохранительные органы проведут проверку всей этой ситуации.

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