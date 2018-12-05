2018-12-05T20:25:40+03:00
Общество

Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге

Врио губернатора города на Неве провел встречу на XVI Форуме предпринимательства в «Ленэкспо»
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаБеглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов на XVI Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Северной столицы, который открылся 5 декабря в «Ленэкспо» заявил, что готов поддерживать предпринимателей. Он отметил, что это важное направление, создающее не только товары и услуги для жителей города, но и рабочие места.

Глава города рассказал, что на сегодня в городе на Неве работают и развиваются 362 тысячи компаний бизнесменов малой и средней руки, и их труды в 2017 году принесли в городской бюджет 32 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря им более миллиона жителей Петербурга имеют рабочие места.

- Президент России своим «майским» указом поставил задачу создать 200 тысяч рабочих мест среднего и малого бизнеса. Это непростая задача, но вместе мы можем ее решить. Для этого надо создавать условия для его развития и снимать административные барьеры, - подчеркнул Александр Беглов. – Если это не будет происходить, то Петербург превратится в город-музей.

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