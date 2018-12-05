5 Дек. 18:12 2018-12-05T18:12:16+03:00

Завершилась реставрация интерьеров «Дома Мятлевых» в Петербурге Фото: Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

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В Петербурге завершились реставрационные работы пышных интерьеров Большого зала «Дома Мятлевых», который находится на углу Исаакиевской площади и Почтамтской улице. Здание практически в самом сердце города является объектом наследия федерального значения.

- Работы по реставрации проводила подрядная организация ЗАО «Петрос» за счет бюджетных средств Петербурга. Общий объем финансирования составил 48 миллионов рублей, - рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Интерьер Большого зала реставрировался по архивным иконографическим материалам. Работники демонтировали неоригинальное покрытие пола, под которым нашли фрагменты исторического паркета. Основываясь на рисунки, которые были сделаны еще при строительстве зала, специалисты восстановили дубовый паркет, сделав его в точности таким, каким он был изначально в XVIII веке.

Также отреставрированы стены и потолок зала, искусственный мрамор колонн и пилястр особняка, пышные камины и воссозданы уникальные элементы лепного архитектурного декора.