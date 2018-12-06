2018-12-06T16:57:15+03:00
Общество

Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги

Контрольно-счетная палата выяснила, что почти миллион рублей чиновники потратили по своей прихоти
Лилия КОЗЛОВА
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Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги Фото: архив "КП"Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги Фото: архив "КП"
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Администрация Кронштадтского района заплатит штраф за нецелевое расходование бюджетных денег. О том, что средства тратились не по назначению, стало ясно после проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга, проведенной с 21 мая по 13 июля 2018 года.

- Инспекторы КСП выяснили, что в 2016 году администрация Кронштадсткого района потратила более 280 тысяч рублей на зимние куртки, брюки и обувь для членов районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. При этом в документах это было подано, как «Расходы на прочее обустройство», - сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты.

Несмотря на то, что КСП Петербурга составила протокол о нарушении, направила его в суд, который назначил штраф администрации в размере 14 тысяч рублей, чиновники с этим не согласились и пожали жалобу в Кронштадтский районный суд. Но и тут судья тоже посчитал, что одежда для членов комиссии – это никак не обустройство района. Администрация все же должна будет заплатить штраф.

Всего за время проверки инспекторы КСП в администрации Кронштадтского района нашли 400 нарушений. При этом почти 950 тысяч рублей бюджетных денег были потрачены не целевым образом. Администрация завышала объем средств, выделяемых на выполнение госзадания и на оплату труда работников подведомственных учреждений и оказание госуслуг.

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