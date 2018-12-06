Петербургского бизнесмена похитили люди в форме ОМОН

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-06T17:25:36+03:00

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Главу строительной компании ООО «М-Групп» похитили утром в среду, 5 декабря, в Красносельском районе Петербурга. Полиция Северной столицы занялась расследование. Возбуждено уголовное дело.

- Несколько неизвестных человек, одетых в форму с надписями «ОМОН» и в масках напали на генерального директора коммерческой структуры возле дома 57 по Петергофскому шоссе, - сообщает следственный комитет Петербурга.

Мужчину насильно посадили в машину, стали говорить о денежных долгах и добавили к этому всему несколько ударов в живот. После к нему приставили предмет, похожий на пистолет, забрали телефон, 25 тысяч рублей наличными деньгами и ключи от дома. После этого похитители поднялись в квартиру бизнесмена, обыскали ее и украли 200 долларов.

Но на этом мучения главы строительной компании не закончились. Мотор машины завелся и люди в форме «ОМОН» отвезли его в район Финского залива, где и бросили мужчину. Сами похитители скрылись. Проводится следствие и разыскиваются лица, которые совершили преступление.