2018-12-06T19:11:38+03:00
Общество

Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции

На торжественной церемонии присутствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
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Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаИз «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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В четверг, 6 декабря, открылось движение на участке трассы «Скандинавия» после реконструкции. Ремонт проходил от пересечения с дорогой «Парголово-Огоньки» до поселка Огоньки в Ленинградской области.

- Из «дороги смерти», как называли раньше эту трассу, она превратилась в «дорогу жизни», - заявил на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. – Уверен, что следующий участок будет реконструирован с таким же качеством.

На открытии помимо Беглова присутствовали первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов, секретарь Госсовета Игорь Левитин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и представители представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и подрядной организации, которая выполняла реконструкцию – АО «ВАД».

По словам Беглова, трасса «Скандинавия» очень важна для Петербурга, так как является частью европейского маршрута. А ее реконструкция, это яркий пример взаимодействия федеральных и региональных структур.

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