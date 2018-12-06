«Мост глупости» поймал очередную «жертву»

6 Дек. 20:28 2018-12-06T20:29:48+03:00

Это уже 162-я «Газель», которая не смогла перебороть «упрямую» конструкцию

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Наверное, один из самых знаменитых мостов Петербурга после Дворцового за последние годы стала железобетонная конструкция на пересечении Ленсоветской дороги и Софийской улицы. В простонародье он получил свое имя – «мост глупости». Это говорящее название намекает на водителей, которые, несмотря на знаки, пытаются проехать на автомобилях, которые выше, чем то позволяют знаки, да и сами своды моста.

- 162-й разложился капитально! Мост глупости хватку не теряет, - говорится на официальной страничке в Twitter моста.

Очередная «Газель» 6 декабря попыталась проехать под железнодорожным мостом, но, как «удивительно», и она не смогла вписаться в неизменную высоту конструкции. В этот раз все содержимое кузова грузовика вывалилось и рассыпалось на дороге.

Жители Петербурга уже только шутят, когда очередная «Газель» становится «жертвой» кровожадного моста. Несмотря на все предупредительные знаки о том, что автомобиль высотой более 2,7 метров не пройдет, водители продолжают испытывать удачу. Ну, что ж, может быть когда-нибудь кому-нибудь и повезет.