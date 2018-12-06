2018-12-06T22:54:05+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин

Пострадавших, к счастью, нет
Елена МОЛОДКИНА
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Пострадали книги и полки. vk.com/frngtПострадали книги и полки. vk.com/frngt
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В четверг в Санкт-Петербурге неизвестный, вооруженный топором, напал на книжный магазин, расположенный на улице Маяковского. Мужчина крушил и громил полки с книгами с неистовым рвением и даже остервенением.

-Ну наконец-то, а то только обещания... - написали администраторы сообщества "Магазин книг "Фаренгейт 451" ВКонтакте. - Нападение с топром прошло познавательно, интересно и задорно.

На фотографиях, опубликованных на странице магазина в соцсети, запечатлен и топор - вероятно тот самый, которым орудовал буйный посетитель. Топор, похоже, металлический, кованый. А вокруг - разбитые полки и книги, разбросанные по всему помещению.

В книжном магазине отметили, что в результате нападения никто не пострадал.

Тот самый топор. Фото: vk.com/frngt

Тот самый топор. Фото: vk.com/frngt

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