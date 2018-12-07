2018-12-07T07:59:01+03:00
Общество

В Ленобласти построят региональный транспортный узел

На дороги, развязки и мосты нужно сорок миллиардов рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Регион будет добиваться федеральной поддержки. Фото: Инвестиционный портал Санкт-ПетербургаРегион будет добиваться федеральной поддержки. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
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Программу дорожного развития Ленинградской области на ближайшие шесть лет представили на совещании с руководством Минтранса. Федералы поддержали идею создать в области региональный транспортный узел. Строительство крупных дорожных объектов, которые появятся до 2024 года, предлагают включить в федеральную программу.

– Экономика агломерации Петербурга и Ленобласти – одна из самых сильных в стране, – подчеркнул на совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Серьезную долю в ней составляют доходы от транзита. Мы понимаем, что нужно развивать подходы к портам и госграницам. Но люди тоже должны перемещаться быстро и комфортно.

На все дорожные объекты, которые должны попасть в федеральную программу, понадобится в целом примерно сорок миллиардов рублей.

Самые масштабные и сложные объекты, которые предстоит построить, – мосты через Волхов и Свирь, развязка на 39 километре дороги «Петербург – завод имени СвердловаВсеволожск», выход на дорогу «Петербург – Матокса» в створе Пискаревского проспекта, новый подъезд к Всеволожску, Восточный скоростной диаметр, прямой съезд с кольцевой на трассу «Нарва». Кроме того, нужно реконструировать участок дороги от «кольца» до Колтушей.

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