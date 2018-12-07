2018-12-07T07:59:01+03:00
Общество

В Ленобласти построят региональный транспортный узел

На дороги, развязки и мосты нужно сорок миллиардов рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Регион будет добиваться федеральной поддержки. Фото: Инвестиционный портал Санкт-ПетербургаРегион будет добиваться федеральной поддержки. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Программу дорожного развития Ленинградской области на ближайшие шесть лет представили на совещании с руководством Минтранса. Федералы поддержали идею создать в области региональный транспортный узел. Строительство крупных дорожных объектов, которые появятся до 2024 года, предлагают включить в федеральную программу.

– Экономика агломерации Петербурга и Ленобласти – одна из самых сильных в стране, – подчеркнул на совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Серьезную долю в ней составляют доходы от транзита. Мы понимаем, что нужно развивать подходы к портам и госграницам. Но люди тоже должны перемещаться быстро и комфортно.

На все дорожные объекты, которые должны попасть в федеральную программу, понадобится в целом примерно сорок миллиардов рублей.

Самые масштабные и сложные объекты, которые предстоит построить, – мосты через Волхов и Свирь, развязка на 39 километре дороги «Петербург – завод имени СвердловаВсеволожск», выход на дорогу «Петербург – Матокса» в створе Пискаревского проспекта, новый подъезд к Всеволожску, Восточный скоростной диаметр, прямой съезд с кольцевой на трассу «Нарва». Кроме того, нужно реконструировать участок дороги от «кольца» до Колтушей.

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА
Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно
В центре Петербурга "Порш Макан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус
Сотрудники "Водоканала" попались на взятке
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»
Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение
Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади Петербурга
Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции
Суд признал невменяемым организатора теракта в петербургском супермаркете
МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололед
Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе Петербурга
Петербургского бизнесмена похитили люди в форме ОМОН
Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги
Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»
Закладчица наркотиков задержана в Московском районе Петербурга
Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс
Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в Колпино
Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына
Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света
Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов
Вечером 6 декабря ЗСД закроют для водителей из-за саммита ЕАЭС
На Сенной площади после реставрации открыли здание гауптвахты
Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове
«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»