Утром в пятницу юг Петербурга встал в «мертвых» пробках

7 Дек. 10:39 2018-12-07T10:39:31+03:00

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Последний рабочий день в Петербурге недели ознаменовался серьезными дорожными проблемами. Утром 7 декабря в соцсетях и мобильных приложениях водители делились своими эмоциями и мечтали не опоздать на работу.

- Перекрыта Благодатная и Кубинская улицы, съезд с ЗСД на Благодатную, - сообщали водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Застрявшие в пробке водители сообщали, что стоят без движения уже около 30 минут. Серьезный затор был и на южном участке Кольцевой автодороги при съезде на Западный скоростной диаметр.

«Стоял» ЗСД при съезде в Пулково, Московское шоссе от Шушар в сторону Петербурга и все внутреннее кольцо КАД в районе Купчино, вместе с подъездными дорогами.

- Мы потеряли всякую надежду успеть в школу к первому уроку, надеемся, что хотя бы к последнему успеем. Внутренне кольцо не едет уже 30 минут, стою на развязке с Пулковским шоссе, красные стоп сигналы до горизонта, - пожаловались петербуржцы в соцсетях.

Но позднее ситуация нормализовалась и сейчас по оценке сервиса «Яндекс Пробки» в городе загруженность дорог составляет 4 балла.