В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки
Полиция Киришского района Ленинградской области разыскивает женщину, которая похитила из больницы своего семимесячного сына, накануне отнятого органами опеки.
- Около 7 часов утра 6 декабря в правоохранительные органы обратилась заведующая педиатрического отделения Киришской районной больницы, - пишут «Невские новости».
По словам врача, за несколько минут до ее звонка в полицию в палату, где лежал малыш, зашла его мать и самовольно забрала ребенка.
Известно, что за день до инцидента, 5 декабря, органы опеки изъяли ребенка из семьи и поместили его в Киришскую клиническую районную больницу. С каким диагнозом оказался в медучреждении малыш – не сообщается.
По какой причине мальчика, родившегося в мае 2018 года, забрали у матери, также пока неизвестно. Семья, проживавшая в Киришах на проспекте Героев, по некоторым сведениям, могла быть неблагополучной.