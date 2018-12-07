2018-12-07T12:23:08+03:00
Происшествия

В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки

Женщина пришла в клинику рано утром и самовольно унесла из палаты грудного ребенка
Петр КИБЕР
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В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки.В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки.Фото: "КП" Архив
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Полиция Киришского района Ленинградской области разыскивает женщину, которая похитила из больницы своего семимесячного сына, накануне отнятого органами опеки.

- Около 7 часов утра 6 декабря в правоохранительные органы обратилась заведующая педиатрического отделения Киришской районной больницы, - пишут «Невские новости».

По словам врача, за несколько минут до ее звонка в полицию в палату, где лежал малыш, зашла его мать и самовольно забрала ребенка.

Известно, что за день до инцидента, 5 декабря, органы опеки изъяли ребенка из семьи и поместили его в Киришскую клиническую районную больницу. С каким диагнозом оказался в медучреждении малыш – не сообщается.

По какой причине мальчика, родившегося в мае 2018 года, забрали у матери, также пока неизвестно. Семья, проживавшая в Киришах на проспекте Героев, по некоторым сведениям, могла быть неблагополучной.

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