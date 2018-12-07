2018-12-07T14:45:54+03:00
Общество

В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель

Посетители могут отдохнуть перед долгим перелетом, почитать и зарядить электронные устройства
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель Фото предоставлено: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель Фото предоставлено: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Изменить размер текста:

Ежедневно аэропорт «Пулково» принимает огромное количество пассажиров, которые прилетают и улетают в разные уголки России и всего мира. Только за 2018 год воздушные ворота обслужили 15,6 миллионов человек. Многие из них, изнуренные долгими перелетами, дожидаясь очередного рейса, дремлют в залах ожидая. Но теперь пассажиры смогут с комфортом отдохнуть, так как в зоне централизованного терминала петербургского аэропорта открылся капсульный отель Aerosleep.

- Всего в «Пулково» установлены 13 индивидуальных капсул совершенно футуристического дизайна, которые напоминают каюты космических кораблей, которые мы привыкли видеть в фантастических фильмах, - сообщает пресс-служба Воздушных Ворот Северной столицы.

Внутри каждой капсулы спальное место «королевских» размеров – 160 на 200 сантиметров, где могут разместиться двое взрослых и ребенок. Для комфорта пассажиров внутри есть подушки, одеяла, одноразовое постельное белье. Также зеркало, журнальный столик, сейф, вешалка для одежды, часы-будильник, чтобы не пропустить рейс, USB-порт и розетка для зарядки электронных устройств.

- К услугам гостей в капсулах есть развлекательная система и бесплатный Wi-Fi. Светодиодную подсветку можно регулировать под себя, чтобы было комфортно спать и читать, - отмечает пресс-служба аэропорта.

Стоит такое удовольствие 190 рублей в час. Дети до 10 лет в месте с взрослыми размещаются в капсуле бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму