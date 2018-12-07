2018-12-07T14:45:54+03:00
Общество

В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель

Посетители могут отдохнуть перед долгим перелетом, почитать и зарядить электронные устройства
Лилия КОЗЛОВА
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В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель Фото предоставлено: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель Фото предоставлено: пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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Ежедневно аэропорт «Пулково» принимает огромное количество пассажиров, которые прилетают и улетают в разные уголки России и всего мира. Только за 2018 год воздушные ворота обслужили 15,6 миллионов человек. Многие из них, изнуренные долгими перелетами, дожидаясь очередного рейса, дремлют в залах ожидая. Но теперь пассажиры смогут с комфортом отдохнуть, так как в зоне централизованного терминала петербургского аэропорта открылся капсульный отель Aerosleep.

- Всего в «Пулково» установлены 13 индивидуальных капсул совершенно футуристического дизайна, которые напоминают каюты космических кораблей, которые мы привыкли видеть в фантастических фильмах, - сообщает пресс-служба Воздушных Ворот Северной столицы.

Внутри каждой капсулы спальное место «королевских» размеров – 160 на 200 сантиметров, где могут разместиться двое взрослых и ребенок. Для комфорта пассажиров внутри есть подушки, одеяла, одноразовое постельное белье. Также зеркало, журнальный столик, сейф, вешалка для одежды, часы-будильник, чтобы не пропустить рейс, USB-порт и розетка для зарядки электронных устройств.

- К услугам гостей в капсулах есть развлекательная система и бесплатный Wi-Fi. Светодиодную подсветку можно регулировать под себя, чтобы было комфортно спать и читать, - отмечает пресс-служба аэропорта.

Стоит такое удовольствие 190 рублей в час. Дети до 10 лет в месте с взрослыми размещаются в капсуле бесплатно.

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