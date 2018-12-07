2018-12-07T16:11:22+03:00
Общество

С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов

В Смольном проверили тарифы «Водоканала» и признали их обоснованными
Петр КИБЕР
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С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов.С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Редко когда наступление нового календарного года не совпадает с повышением платы за проезд в транспорте или роста цен на коммунальные услуги. И если стоимость жетона метро пока остается прежней, то, например, вода для петербуржцев подорожает на 7 процентов.

- С июля 2019 года произойдет плановое повышение тарифов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что новые цены взялись не с потолка. С июня 2018 года комитет по тарифам Петербурга проверял эти самые тарифы «Водоканала» и обоснованность повышения цен на воду. В качестве доводов «за» было приведено три основных пункта:

- 8,5-миллиардная задолженность потребителей перед «Водоканалом»

- высокий уровень цен на электроэнергию, потребляемую предприятием

- сокращение финансирования инвестиционной программы по содержанию и развитию сетей на 17 процентов

А ведь от коммунальщиков требуется еще и ремонтировать трубы, которые рвутся с завидной регулярностью. Вот получается, что долги огромные, электричество дорогое, денег на новые коммуникации город дает меньше, а платить за все это придется горожанам.

Впрочем, все это понимают и в Смольном, но от повышения цен никуда не деться. Хоть на заседании по тарифам и был найден потенциал повышения эффективности «Водоканала», но снижения цен на воду ждать точно не стоит.

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