Стадион на Крестовском получит название «Газпром Арена»

8 Дек. 13:19 2018-12-10T11:45:20+03:00

Стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском теперь будет называться "Газпром Арена". Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Зенит-Арена», стадион «Санкт-Петербург» - все жители города на Неве знают, о чем речь. Но теперь спортивное сооружение на Крестовском острове получит официальное название. «Газпром Арена» - именно такое имя возьмет себе домашний стадион сине-бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

ПАО «Газпром» и «Зенит» подписали соглашение, по условиям которого новое название стадиона обзаведется логотипом. Его размножат на сувенирную продукцию, униформу сотрудников, билеты на матчи. И, конечно, название украсит фасад спортивной арены.

– Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество, — передает пресс-служба футбольного клуба слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко. – Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий – создание рекреационных зон отдыха вблизи арены.

Напомним, что стадион на Крестовском передали под управление «Зенита» на основе концессионного договора на 49 лет, который с футбольным клубом заключил Смольный в феврале.