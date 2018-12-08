2018-12-08T19:46:48+03:00
Общество

Александр Беглов провел инспекцию объектов, на которые жаловались горожане

Врио губернатора проверил Василеостровский и Приморский районы
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов 8 декабря проверил два района Петербурга. Фото: gov.spb.ruАлександр Беглов 8 декабря проверил два района Петербурга. Фото: gov.spb.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы посвятил субботу проверке объектов, которые вызывали нарекание у горожан. Александр Беглов 8 декабря с рабочим выездом посетил два района города – Василеостровский и Приморский.

На Морской набережной у дома №15 врио губернатора проверил установку светофоров. Горожане жаловались на его отсутствие: дорогу приходилось перебегать стихийно.

- На месте председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин доложил действующему главе города, что сегодня на этом участке набережной были установлены два светофора. В постоянном режиме они заработают 10 декабря, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В Приморском районе города внимание Александра Беглова было приковано к жилому кварталу, где завершили строительство наружного освещения.

- Действующий Губернатор осмотрел двор и детскую площадку на улице Ильюшина, 15. Долгое время в этом микрорайоне осветительные установки размещались лишь на фасадах зданий, и жители жаловались на темноту, - добавили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, врио губернатора доложили, что 10 декабря в микрорайоне между Долгоозерной улицей, проспектом Авиаконструкторов, улицей Ильюшина и Планерной освещение включат в полном объеме. В особенности, на пути до школ, детсадов, спортивных площадок.

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