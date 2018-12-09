Блогер случайно рассекретил салон обновленной Lada Vesta

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-09T11:21:52+03:00

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В Сети появилось изображение обновленной Lada Vesta. Рендер интерьера случайно рассекретил видеоблогер Сергей Энергетик на своем YouTube-канале. Снимком с мужчиной поделился подписчик. Скорее всего, фотографию сделали на закрытой презентации для владельцев Lada Vesta, которая проходила в Петербурге осенью.

Качество снимка оставляет желать лучшего, однако разглядеть основные изменения на нем все же можно. В салоне появился внушительный мультимедийный экран и новая климатическая установка. Кроме того, изменились дверные ручки, дефлекторы, а также расположение кнопок на консоли и комбинация приборов.

Впрочем, не исключено, что интерьер автомобиля еще изменится. На презентации представили «демо-версию» салона, от которой окончательный вариант может отличаться.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Lada Vesta стала самой популярной новой легковушкой в России.