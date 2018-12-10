На Гражданском проспекте из-за прорыва трубы тротуары и дороги залило кипятком

10 Дек. 11:21 2018-12-10T11:21:29+03:00

Пассажирам метро, вестибюль которого расположен рядом с местом ЧП, пришлось бегать прямо по горячей воде

Изменить размер текста: A A

Новая авария на коммунальных сетях Петербурга произошла утром 9 декабря в Калининском района города. Около 8 часов утра рядом с метро «Гражданский проспект» прорвало трубу с горячей водой, что привело к большим неудобствам для пассажиров.

- На Гражданке апокалипсис, теплотрассу прорвало. Все идут гуськом по реке кипятка, куча скорых, пожарные, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте прорыва сразу образовалось нерукотворное озеро горячей воды, а воздух заволокло паром как от гейзеров на Камчатке. Но петербуржцам, спешащим на работу, было не до любования – они пытались е промочить ноги в кипятке.

Информацию об аварии подтвердили и в городском «Тэплоэнергокомплексе» (ГУП «ТЭК СПб»).

- По адресу Гражданский проспект, 116 корпус 1 на трубопроводе диаметром 800 мм выявлен дефект, в настоящее время прорыв локализован, на месте работают аварийные бригады, -сообщает пресс-служба «ТЭК СПб».

Сейчас горячая вода и тепло подаются в дома в полном объеме, о пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается.