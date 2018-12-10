2018-12-10T21:48:49+03:00
Общество

Игорь Албин: Решение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы

Вице-губернатор города на Неве высказал свою позицию о переименовании стадиона на Крестовском острове
Лилия КОЗЛОВА
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Решение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы, считает вице-губернаторРешение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы, считает вице-губернаторФото: Александр ГЛУЗ
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Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин публично озвучил свое мнение по поводу того, что стадион на Крестовском острове в итоге получил имя «Газпром-арена». По словам чиновника, данное решение должны были принимать жители города и самостоятельно решать, какое название им больше по душе.

- К рабочему названию «Санкт-Петербург арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить его, - написал Албин в соцсетях. – Как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит».

Также вице-губернатор отметил, что предлагал градоначальнику провести обсуждение и голосование вопроса о назначении названия стадиону, посоветовавшись с населением. Однако общегородского обсуждения не случилось.

Напомним, что о переименовании «Санкт-Петербург арены» стало известно 8 декабря. ПАО «Газпром» и «Зенит» подписали соглашение, по условиям которого новое название стадиона обзаведется логотипом.

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