Игорь Албин: Решение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин публично озвучил свое мнение по поводу того, что стадион на Крестовском острове в итоге получил имя «Газпром-арена». По словам чиновника, данное решение должны были принимать жители города и самостоятельно решать, какое название им больше по душе.
- К рабочему названию «Санкт-Петербург арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить его, - написал Албин в соцсетях. – Как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит».
Также вице-губернатор отметил, что предлагал градоначальнику провести обсуждение и голосование вопроса о назначении названия стадиону, посоветовавшись с населением. Однако общегородского обсуждения не случилось.
Напомним, что о переименовании «Санкт-Петербург арены» стало известно 8 декабря. ПАО «Газпром» и «Зенит» подписали соглашение, по условиям которого новое название стадиона обзаведется логотипом.