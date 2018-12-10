"Зенит" поздравил свою 90-летнюю фанатку с юбилеем

10 Дек. 22:56 2018-12-10T22:59:17+03:00

И пригласил на все домашние матчи

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Самая почтенная болельщица "Зенита", Тамара Андреевна Иванова, отметила в понедельник 10 декабря свой очередной юбилей. Ярой фанатке "сине-бело-голубых" сегодня исполнилось 90 лет.

- Тамара Андреевна, мы благодарим вас за поддержку и ждем на всех домашних матчах "сине-бело-голубых", - поздравляет болельщицу пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл домашний матч очередного тура чемпионата России и уступил "Рубину" со счетом 1:2. Причем оба гола "Зенит" пропустил от казанского защитника, а забили наши с пенальти. Футбольные критики наперебой говорят о провальном матче голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.

Впрочем, полевые игроки в этом поединке тоже не блистали. Несмотря на проигрыш, на зимний перерыв "Зенит" уходит лидером турнирной таблицы. Правда, "Краснодар" наступает нашим футболистам на пятки, отставая всего на одно очко.