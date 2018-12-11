2018-12-11T08:35:24+03:00
Происшествия

Два за вечер: Один битый «Делимобиль» бросили в Купчино, а другой устроил ДТП на Солидарности

Прокатные автомобили все чаще и чаще попадают в сводки ГИБДД
Петр КИБЕР
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Два за вечер: Один битый «Делимобиль» бросили в Купчино, а другой устроил ДТП на Солидарности. Фото: vk.com/spb_todayДва за вечер: Один битый «Делимобиль» бросили в Купчино, а другой устроил ДТП на Солидарности. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге произошло то, чему уже никто не удивляется. В очередные ДТП попали каршеринговые «Делимобили». Одну разбитую машину вечером 10 декабря нашли брошенной в Купчино, а вторая иномарка устроила аварию на проспекте Солидарности.

- Прямо посреди дороги напротив магазина «Гранат» на Бухарестской улице стоит прокатный «Фольксваген» и мешает проезду, - сообщили горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, водитель «Делимобиля» просто бросил аварийную иномарку, перекрыв две полосы трассы, и скрылся в неизвестном направлении.

Второй эпизод произошел позднее на проспекте Солидарности. Здесь каршеринговый «Хендай» той же прокатной формы влетел в припаркованные машины и уехал с места ДТП. Правда, как сообщают свидетели аварии в соцсетях, потом водитель одумался и вернулся обратно.

Теперь заниматься разбирательством по обоим случаям будут сотрудники ГИБДД, которые вряд ли рады прибавившейся работе.

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