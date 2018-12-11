2018-12-11T09:03:20+03:00
Спорт

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим в мире по версии WTA

Награду в категории Premier петербургскому соревнованию присудили на форуме женской теннисной ассоциации в США
Петр КИБЕР
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Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим в мире по версии WTA.Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим в мире по версии WTA.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy, проводимый в Северной столице под эгидой WTA с 2016 года, стал лучшим в категории Premier по итогам всего спортивного года. За город на Неве высказались не только зрители, но сами тренеры и спортсмены.

- Санкт-Петербург впервые за короткую историю турнира получает награду, - сообщается на сайте Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).

Кроме отзывов теннисисток, во внимание принимались и другие показатели, такие как качество работы организаторов, квалификация персонала, а также вовлеченность местных болельщиков в турнир.

И, как интересный факт: премия Петербургу была присуждена в …Петербурге, но только не российском, а американском. Финальное мероприятие WTA прошло в штате Флорида, где находится штаб-квартира ассоциации и есть город, названный когда-то в честь столицы Российской империи.

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