На Большевиков «девятка» сбила четверых школьников
Сразу четверо подростков оказались на капоте машины, когда утром 10 декабря переходили с одной стороны проспекта Большевиков на другую. На «зебре» школьников сбил невнимательный водитель «девятки», не успевший нажать на тормоз.
- ДТП произошло около 9:00 у дома 55 корпус 1 по пр. Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Спешившие на учебу подростки в одно мгновение полетели на асфальт. Но, по счастью, машина совершала поворот с Народной улицы, поэтому скорость отечественной легковушки была небольшой, и удар оказался не сильным.
Всех пострадавших с ушибами отвезли в больницу, откуда после осмотра отпустили по домам. А вот в отношении водителя завели административное дело за нарушение правил дорожного движения. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.