2018-12-11T11:46:08+03:00
Происшествия

На Большевиков «девятка» сбила четверых школьников

Подростки, переходившие дорогу по «зебре», получили ушибы и ссадины
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Большевиков «девятка» сбила четверых школьников.На Большевиков «девятка» сбила четверых школьников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу четверо подростков оказались на капоте машины, когда утром 10 декабря переходили с одной стороны проспекта Большевиков на другую. На «зебре» школьников сбил невнимательный водитель «девятки», не успевший нажать на тормоз.

- ДТП произошло около 9:00 у дома 55 корпус 1 по пр. Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Спешившие на учебу подростки в одно мгновение полетели на асфальт. Но, по счастью, машина совершала поворот с Народной улицы, поэтому скорость отечественной легковушки была небольшой, и удар оказался не сильным.

Всех пострадавших с ушибами отвезли в больницу, откуда после осмотра отпустили по домам. А вот в отношении водителя завели административное дело за нарушение правил дорожного движения. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гипермаркет «Карусель» на Маршала Блюхера эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Петербургский депутат предложил новое место для памятника Цою
Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после неосторожного интервью в СМИ
На автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу
Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим в мире по версии WTA
Два за вечер: Один битый «Делимобиль» бросили в Купчино, а другой устроил ДТП на Солидарности
Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак»
МЧС предупреждает петербургских автомобилистов о гололеде на дорогах
Из пожара в жилом доме под Гатчиной спасли 10 человек
"Зенит" поздравил свою 90-летнюю фанатку с юбилеем
В Петербурге мать простила медсестру, ударившую новорожденного малыша головой
Игорь Албин: Решение о названии «Газпром-арены» должны принимать петербуржцы
Депутат ЗакСа Петербурга ищет молодых рэперов для государственного речитатива
Петербургский суд отклонил иск к «ВКонтакте» о разглашении личных данных
Смертельное ДТП: «легковушка» на полной скорости врезалась в маршрутку в Ленобласти
На станции метро «Фрунзенская» произошло задымление
Набережную реки Мойки отреставрируют в Петербурге
Средний чек на «коммуналку» за месяц в Петербурге вырос на 10%
Новогодние гирлянды повесили вверх ногами на Васильевском острове
Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из дома
Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку Петербурга
Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в поножовщине на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Фестиваль «Рождественская звезда 2019» пройдет в Петербурге во второй раз