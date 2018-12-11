Пассажир Пулково проглотил 287 контейнеров с наркотиками

СЕГОДНЯ 17:48 2018-12-11T17:48:48+03:00

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Голь на выдумки хитра. Это в очередной раз доказал пассажир одного из рейсов в аэропорту Пулково. Мужчину задержали во время предполетного досмотра. С собой он вез полкило гашиша. Наркотики курьер спрятал в лучших традициях фильмов про плохих парней – проглотил.

Таможенники обнаружили «тайник» во время рентгенологического исследования. Как уточнили пограничники, «инородные предметы» находились в желудке. Контрабандист подошел к делу с душой. Из него выудили почти полкило запрещенных веществ.

- Гражданин Узбекистана пытался провезти 287 контейнеров с гашишем. Общий вес изъятого наркотика составил 493 грамма, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Пулковская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Курьеру грозит срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.