2018-12-11T17:48:48+03:00
Общество

Пассажир Пулково проглотил 287 контейнеров с наркотиками

Находчивого курьера задержали таможенники во время досмотра
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Те самые контейнеры с наркотиком. Фото: пресс-служба СЗТУ.Те самые контейнеры с наркотиком. Фото: пресс-служба СЗТУ.
Изменить размер текста:

Голь на выдумки хитра. Это в очередной раз доказал пассажир одного из рейсов в аэропорту Пулково. Мужчину задержали во время предполетного досмотра. С собой он вез полкило гашиша. Наркотики курьер спрятал в лучших традициях фильмов про плохих парней – проглотил.

Таможенники обнаружили «тайник» во время рентгенологического исследования. Как уточнили пограничники, «инородные предметы» находились в желудке. Контрабандист подошел к делу с душой. Из него выудили почти полкило запрещенных веществ.

- Гражданин Узбекистана пытался провезти 287 контейнеров с гашишем. Общий вес изъятого наркотика составил 493 грамма, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Пулковская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Курьеру грозит срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму