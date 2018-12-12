Петербургской пенсионерке «сняли порчу» за 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-12T11:56:05+03:00

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Полиция Петербурга ищет бессовестную мошенницу, которая обманом выманила 300 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки. Сам инцидент произошел накануне в Купчино, где по домам в поисках легкой наживы бродила «гадалка».

- 11 декабря18 в полицию Фрунзенского района обратилась местная жительница, которая заявила, что под предлогом гадания неизвестная ей женщина похитила крупную денежную сумму, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам пожилой петербурженки, днем 11 декабря к ней в дверь позвонила женщина, которая предложила погадать и снять порчу. Она так смогла затуманить разум пенсионерки, что та отдала ей все свои сбережения – 300 тысяч рублей.

Когда старушка поняла, что ее обманули – было поздно. Мошенницы и след простыл. Теперь «гадалку» ищет полиция Фрунзенского района. А их коллеги из Выборгского разбираются в другом случае – у 85-летней женщины еще одни злоумышленники «увели» 90 тысяч.