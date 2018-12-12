2018-12-12T14:43:53+03:00
Общество

Парку на Смоленке быть: Боярский в соцсетях рассказал о победе горожан

Дополнения в закон «О зеленых насаждениях общего пользования» в первом чтении принял петербургский парламент
Петр КИБЕР
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Парку на Смоленке быть: Боряский в соцсетях рассказал о победе горожан.Парку на Смоленке быть: Боряский в соцсетях рассказал о победе горожан.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Борьба жителей Василеостровского района за сохранение зеленой зоны и создание парка в устье реки Смоленки закончилась победой. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы России, петербуржец Сергей Боярский.

- Друзья, прекрасные новости! Парку на Смоленке быть! – поздравляет активистов на опубликованной в интернете видеозаписи сын Михаила Боярского.

В своей речи депутат благодарит за принятое решение председателя городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, врио губернатора Александра Беглова, вице-губернатора Игоря Албина, а также неравнодушных горожан, которые «строго в рамках закона» отстаивали свои права.

В конце Сергей Боярский отмечает, что таким, по его мнению, и должно быть взаимодействие общества и власти.

Парку на Смоленке быть.Видео: Сергей Боярский/ личная страница в Twitter

Напомним, что за сохранение зеленой зоны и отмены строительства общественно-делового центра в сквере у Смоленского кладбища активно выступали местные жители. А сегодня, 12 декабря, депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», в которых включили спорную территорию в соответствующий список.

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