В Эрмитаже новогодние елки украсили самодельными игрушками, присланными со всей страны

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-12T14:47:32+03:00

Больше 500 человек приняли участие в конкурсе и подарили музею свои творения [видео]

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Новый год уже близко и кое-где начали наряжать праздничные ели. Сделали это и в главном музее Петербурга, там на деревца повесили самодельные игрушки, присланные со всех концов России и из зарубежья. Так завершилась первая часть акции «Создай экспонат для Эрмитажа».

В Эрмитаже уже Новый год: смотрите, как там волшебно.

- С 22 октября по 10 декабря все россияне и жители других стран могли сделать своими руками украшение, которое могло занять место на новогодней елке, выставленной в фойе музея, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

На предложение откликнулись сотни любителей искусства, завалившие почту организаторов самодельными новогодними игрушками. Часть из них уже развесили на эрмитажных елках, а 18 декабря компетентное жюри, членами которого, в частности, станут директор музея Михаил Пиотровский и танцор Николай Цискаридзе, выберет победителей конкурса.

Самодельные игрушки мог прислать каждый.Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучших из лучших наградят на торжественной церемонии, которая пройдет в тот же день в здании Эрмитажного Театра.