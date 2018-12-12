В Эрмитаже новогодние елки украсили самодельными игрушками, присланными со всей страны
Новый год уже близко и кое-где начали наряжать праздничные ели. Сделали это и в главном музее Петербурга, там на деревца повесили самодельные игрушки, присланные со всех концов России и из зарубежья. Так завершилась первая часть акции «Создай экспонат для Эрмитажа».
В Эрмитаже уже Новый год: смотрите, как там волшебно.
- С 22 октября по 10 декабря все россияне и жители других стран могли сделать своими руками украшение, которое могло занять место на новогодней елке, выставленной в фойе музея, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.
На предложение откликнулись сотни любителей искусства, завалившие почту организаторов самодельными новогодними игрушками. Часть из них уже развесили на эрмитажных елках, а 18 декабря компетентное жюри, членами которого, в частности, станут директор музея Михаил Пиотровский и танцор Николай Цискаридзе, выберет победителей конкурса.
Самодельные игрушки мог прислать каждый.Фото: Артем КИЛЬКИН
Лучших из лучших наградят на торжественной церемонии, которая пройдет в тот же день в здании Эрмитажного Театра.
100 лучших украшений повесили на эрмитажные елки.Фото: Артем КИЛЬКИН