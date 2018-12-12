2018-12-12T20:17:16+03:00
Происшествия

Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в Петербурге

Мужчина пришел на встречу с девушкой, но там его поджидали двое парней с ножом и пистолетом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в ПетербургеСвидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в ПетербургеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На крайне неудачное свидание сходил один петербуржец, познакомившись с «избранницей» в интернете. Вместо девушки пришли двое мужчин, вооруженные «до зубов» и жаждущие поживиться деньгами.

- Как установило следствие, двое мужчин решили воспользоваться старой уловкой. Они зарегистрировались на сайте знакомств под видом девушки и познакомились с молодым человеком. Тот прислал свою фотографию и договорился о свидании с «незнакомкой». Однако когда он пришел в назначенное место его ожидал неприятный «сюрприз» - девушка оказалась мужчинами, причем вооруженными и опасными, - сообщает прокуратура Петербурга.

Подсудимые напали на мужчину, начали его избивать, угрожать ножом и пистолетом, душить ремнем от сумки. При этом они тыкали ему в лицо каким-то удостоверением и представлялись сотрудниками полиции, требуя 150 тысяч рублей. Испуганный мужчина дал нападавшим телефон своего знакомого, с которого те потребовали 60 тысяч рублей за друга, но получили отказ. Тогда мужчины забрали у испуганного петербуржца вещей на 18 тысяч рублей, потребовали, чтобы он потом им перевел еще 130 тысяч рублей и опустили.

Во время заседания в Кировском районном суде Петербурга, подсудимые вернули потерпевшему все вещи, возместили моральный ущерб и извинились. Сердце пострадавшего мужчины сжалилось, и он попросил суд не лишать их свободы. В итоге виновные в разбойном нападении будут отбывать условный срок по пять лет каждый. Будьте внимательны, когда знакомитесь с кем-то в интернете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму