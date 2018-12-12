Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:17 2018-12-12T20:17:16+03:00

Мужчина пришел на встречу с девушкой, но там его поджидали двое парней с ножом и пистолетом

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На крайне неудачное свидание сходил один петербуржец, познакомившись с «избранницей» в интернете. Вместо девушки пришли двое мужчин, вооруженные «до зубов» и жаждущие поживиться деньгами.

- Как установило следствие, двое мужчин решили воспользоваться старой уловкой. Они зарегистрировались на сайте знакомств под видом девушки и познакомились с молодым человеком. Тот прислал свою фотографию и договорился о свидании с «незнакомкой». Однако когда он пришел в назначенное место его ожидал неприятный «сюрприз» - девушка оказалась мужчинами, причем вооруженными и опасными, - сообщает прокуратура Петербурга.

Подсудимые напали на мужчину, начали его избивать, угрожать ножом и пистолетом, душить ремнем от сумки. При этом они тыкали ему в лицо каким-то удостоверением и представлялись сотрудниками полиции, требуя 150 тысяч рублей. Испуганный мужчина дал нападавшим телефон своего знакомого, с которого те потребовали 60 тысяч рублей за друга, но получили отказ. Тогда мужчины забрали у испуганного петербуржца вещей на 18 тысяч рублей, потребовали, чтобы он потом им перевел еще 130 тысяч рублей и опустили.

Во время заседания в Кировском районном суде Петербурга, подсудимые вернули потерпевшему все вещи, возместили моральный ущерб и извинились. Сердце пострадавшего мужчины сжалилось, и он попросил суд не лишать их свободы. В итоге виновные в разбойном нападении будут отбывать условный срок по пять лет каждый. Будьте внимательны, когда знакомитесь с кем-то в интернете.