2018-12-13T00:04:44+03:00
Спорт

"Футбольные" шаттлы отвезут хоккейных болельщиков на "Газпром Арену"

Матчи пройдут 16 и 22 декабря
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба "Пассажиравтотранса"Фото: Пресс-служба "Пассажиравтотранса"
Изменить размер текста:

Стадион "Зенита", на днях получивший новое имя "Газпром Арена", в грядущее воскресенье станет настоящей ледовой ареной. 16 декабря здесь встретятся хоккейные команды России и Финляндии, а 22 декабря на льду стадиона схлестнутся СКА и ЦСКА.

"Пассажиравтотранс" сообщает, что "футбольные" шаттлы, которые обычно везут болельщиков на матчи "Зенита", на этот раз отвезут фанатов на хоккей. Движение организуют по трем маршрутам.

Так, с 14:00 и до 17:00 будут открыты маршруты S3 от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров", S4 от станции метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров" и S6 от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.

А после окончания матча автобусы будут развозить болельщиков обратно до станций метро "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская". Работать маршруты будут в течение двух часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцы голосуют за "великое имя" для аэропорта Пулково
Суд вынес приговор троим полицейским, занимавшимся делом о наркотиках в Петербурге
Лжевоенный обвиняется в мошенничестве на сумму 600 тысяч рублей в Петербурге
На парковке у метро «Проспект Просвещения» лежит труп
На внутреннем кольце КАД загорелся автомобиль
Свидание с сайта знакомств обернулось уголовным делом в Петербурге
Пьяный мужчина поджог квартиру приятеля, чтобы скрыть его убийство в Петербурге
«Заминировшая» ночной клуб в Купчино пьяная петербурженка заплатит штраф
«Стена поэзии на Фонтанке»: Петербуржцы «написали» общее стихотворение
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России
Фонтан кипятка бьет из-под земли в Кировском районе Петербурга
Новый ледокол «Евпатий Коловрат» построят в Петербурге
Машина вспыхнула на Комендантском проспекте в Петербурге
Петербуржцы получили доступ к городской системе видеонаблюдения
В Петербургском метро рассказали, сколько эскалатор перевозит за час пассажиров
В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать самовыдвиженцы
Двух таксистов в Петербурге обокрали пассажиры
В центре Петербурга женщина на джипе протаранила 7 автомобилей и припарковалась в стену дома