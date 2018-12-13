"Футбольные" шаттлы отвезут хоккейных болельщиков на "Газпром Арену"

СЕГОДНЯ 00:04 2018-12-13T00:04:44+03:00

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Стадион "Зенита", на днях получивший новое имя "Газпром Арена", в грядущее воскресенье станет настоящей ледовой ареной. 16 декабря здесь встретятся хоккейные команды России и Финляндии, а 22 декабря на льду стадиона схлестнутся СКА и ЦСКА.

"Пассажиравтотранс" сообщает, что "футбольные" шаттлы, которые обычно везут болельщиков на матчи "Зенита", на этот раз отвезут фанатов на хоккей. Движение организуют по трем маршрутам.

Так, с 14:00 и до 17:00 будут открыты маршруты S3 от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров", S4 от станции метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров" и S6 от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.

А после окончания матча автобусы будут развозить болельщиков обратно до станций метро "Петроградская", "Выборгская" и "Чкаловская". Работать маршруты будут в течение двух часов.