2018-12-13T10:13:13+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка

Кружку с горячей водой малышка схватила по недосмотру взрослых
Петр КИБЕР
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Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка.Двухлетняя девочка оказалась в реанимации из-за выпитого кипятка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Каждый родитель знает, как непросто усмотреть иногда за маленьким ребенком. Ни у одного взрослого нет столько энергии, сколько есть у малышей. Они каждую секунду готовы перевернуть дом вверх дном. Но иногда по недосмотру мам и пап происходят очень неприятные инциденты. Так, петербургские врачи спасают жизнь двухлетней девочки, которая выпила кипяток их кружки.

- В среду, 12 декабря, в детскую городскую больницу номер 5 имени Филатова около 14:00 привезли ребенка в тяжелом состоянии, - пишет «Мойка 78».

Осмотревшие малышку медики диагностировали серьезный термический ожог полости рта. По словам приехавших с дочкой родителей, они буквально на секунду отвернулись, а малышка уже успела схватить кружку с кипятком и отхлебнуть из нее.

Сейчас девочка находится под присмотром врачей, а маме с папой, несмотря на то, что семья благополучная, предстоит ответить на несколько вопросов полиции.

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