2018-12-13T10:56:33+03:00
Общество

Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки

Арбитражный суд вынес решение по нарушению охранного законодательства
Петр КИБЕР
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Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки. Фото: Пресс-служба администрации СПбАрендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Более трех с половиной миллионов рублей заплатит компания-арендатор исторического здания по адресу Невский проспект 7-9, известного также как дом Вавельберга. Решение о штрафе вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Компания «ИФГ-Базис-Проект» выплатит 3 596 000 рублей неустойки за нарушение условий охранного обязательства, - сообщает пресс-служба Смольного.

На то, что арендатор провел незаконные работы по переделке, в 2017 году обратили внимание сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга.

После проведенной инспекции оказалось, что в нарушение требований закона арендатором ведутся работы по ремонту конструкций и отделке интерьеров. В отношении коммерсантов был составлен протокол и выписан штраф в 200 тысяч рублей. А позднее суд присудил еще и 3,5 миллионную неустойку.

Также КГИОП требует наложить запрет на дальнейшие работы.

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