2018-12-13T10:56:33+03:00
Общество

Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки

Арбитражный суд вынес решение по нарушению охранного законодательства
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Арендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки. Фото: Пресс-служба администрации СПбАрендатор дома Вавельберга заплатит 3,5 миллиона за незаконные переделки. Фото: Пресс-служба администрации СПб
Изменить размер текста:

Более трех с половиной миллионов рублей заплатит компания-арендатор исторического здания по адресу Невский проспект 7-9, известного также как дом Вавельберга. Решение о штрафе вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Компания «ИФГ-Базис-Проект» выплатит 3 596 000 рублей неустойки за нарушение условий охранного обязательства, - сообщает пресс-служба Смольного.

На то, что арендатор провел незаконные работы по переделке, в 2017 году обратили внимание сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга.

После проведенной инспекции оказалось, что в нарушение требований закона арендатором ведутся работы по ремонту конструкций и отделке интерьеров. В отношении коммерсантов был составлен протокол и выписан штраф в 200 тысяч рублей. А позднее суд присудил еще и 3,5 миллионную неустойку.

Также КГИОП требует наложить запрет на дальнейшие работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму