13 Дек. 12:18 2018-12-13T12:18:21+03:00

Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде. Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этого футболист заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Мировой судья участка номер 129 Санкт-Петербурга вынес решение по нашумевшему делу игрока самарского клуба «Крылья советов» Евгения Башкирова, который летом попался пьяным за рулем. Несмотря на то, что инцидент произошел в Самаре, дело рассматривалось по мету прописки футболиста – в городе не Неве.

- Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что сам инцидент случился еще в середине осени. В ночь на 14 октября патруль ГИБДД остановил автомобиль марки «Хендай», ехавший по улице Чкалова в Самаре. За рулем машины оказался Евгений Башкиров, у которого при проверке оказалось трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Позднее футболист извинился перед болельщиками самарского клуба и пообещал больше так не делать.