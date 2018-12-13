2018-12-13T12:18:21+03:00
Общество

Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде

Кроме этого футболист заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде.Суд лишил петербургского игрока «Крыльев советов» Евгения Башкирова прав на 1,5 года за вождение в пьяном виде.Фото: СОЦСЕТИ
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Мировой судья участка номер 129 Санкт-Петербурга вынес решение по нашумевшему делу игрока самарского клуба «Крылья советов» Евгения Башкирова, который летом попался пьяным за рулем. Несмотря на то, что инцидент произошел в Самаре, дело рассматривалось по мету прописки футболиста – в городе не Неве.

- Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что сам инцидент случился еще в середине осени. В ночь на 14 октября патруль ГИБДД остановил автомобиль марки «Хендай», ехавший по улице Чкалова в Самаре. За рулем машины оказался Евгений Башкиров, у которого при проверке оказалось трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Позднее футболист извинился перед болельщиками самарского клуба и пообещал больше так не делать.

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