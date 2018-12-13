2018-12-13T14:42:42+03:00
Общество

Прокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарства

Людям приходилось слишком долго ожидать, пока аптека привезет необходимые медикаменты
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарстваПрокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарстваФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сеть «Петербургские аптеки» серьезно нарушала права льготников на получение бесплатных лекарств. Порой медикаменты поставлялись с очень большой задержкой, а иногда не появлялись в аптеке и вовсе. Разобраться с этой проблемой взялась прокуратура Выборгского района.

- В соответствии с правилами, аптека обязана проверять наличие лекарств первой важности. В случае если при обращении пациента, в магазине не оказалось препарата, то руководство должно в течение 10 дней решить эту проблему и привезти необходимые медикаменты, - сообщает прокуратура Петербурга.

Однако проверка АО «Петербургские аптеки» показала, что эти правила не выполняются: ни перераспределяются лекарства из других аптек, ни оповещается о нехватке организация, поставляющая препараты. В результате гражданам приходится ожидать лекарства неопределенный срок, что является нарушением его прав.

Прокуратура потребовала исправить эти нарушения и работать в соответствии с правилами. Кроме того, виновным в такой халатности лицам придется ответить.

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