Прокуратура накажет сеть петербургских аптек, игнорировавшую права льготников на лекарства

13 Дек. 14:42 2018-12-13T14:42:42+03:00

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Сеть «Петербургские аптеки» серьезно нарушала права льготников на получение бесплатных лекарств. Порой медикаменты поставлялись с очень большой задержкой, а иногда не появлялись в аптеке и вовсе. Разобраться с этой проблемой взялась прокуратура Выборгского района.

- В соответствии с правилами, аптека обязана проверять наличие лекарств первой важности. В случае если при обращении пациента, в магазине не оказалось препарата, то руководство должно в течение 10 дней решить эту проблему и привезти необходимые медикаменты, - сообщает прокуратура Петербурга.

Однако проверка АО «Петербургские аптеки» показала, что эти правила не выполняются: ни перераспределяются лекарства из других аптек, ни оповещается о нехватке организация, поставляющая препараты. В результате гражданам приходится ожидать лекарства неопределенный срок, что является нарушением его прав.

Прокуратура потребовала исправить эти нарушения и работать в соответствии с правилами. Кроме того, виновным в такой халатности лицам придется ответить.