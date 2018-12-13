13 Дек. 14:51 2018-12-13T14:51:20+03:00

В Петербурге на час для проверки закрывали станцию метро «Спасская». Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и всегда причиной неудобств стал забытый кем-то бесхозный предмет

Изменить размер текста: A A

Почти час пассажиры петербургской подземки не могли попасть на станцию метро «Спасская», которую в разгар рабочего дня закрыли на проверку.

- В 13:47 из-за обнаружения подозрительного предмета вход и выход был закрыт, - сообщает пресс-служба метрополитена в телеграмм-канале.

К месту ЧП сразу же прибыли специалисты, которые начали проверку бесхозного пакета. По счастью, тревога оказалась ложной и никакой опасности вещь не представляла. Однако из-за работы специалистов по безопасности вход на «Спасскую» был закрыт до 14:30.

Впрочем, две соседние станции – «Сенная» и «Садовая» работали в обычном режиме, поэтому особых неудобств проверка петербуржцам не доставила. Но в метрополитене все равно еще раз призывают горожан быть внимательными и следить за своими вещами, чтобы не создавать проблем другим пассажирам.